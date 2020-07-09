Москва, , 10:47 — REGNUM Среднегодовая температура на Земле до 2025 года окажется выше доиндустриального уровня (1850 — 1900 годы) на один градус Цельсия. Это следует из прогноза Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованного на официальном сайте.

Отмечается, что с вероятностью 20% среднегодовая температура в последующие пять лет окажется выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса. В ВМО считают, что прогноз глобальной погоды указывает на необходимость соблюдения целей Парижского соглашения по климату.

Генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что в XXI веке необходимо удержать температуру на уровне, не превышающем два градуса от доиндустриального периода.

Таалас добавил, что, несмотря на отрицательный экономический эффект из-за пандемии, страны должны учитывать меры по борьбе с изменением климата.

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