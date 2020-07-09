Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM Заксобрание Бурятии приняли поправки в закон, согласно которым вводятся новые штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.

Как отмечается, изменения направлены на «совершенствование механизмов защиты здоровья граждан Российской Федерации от угрозы распространения заболеваний», в число которых входит и COVID-19. Так, за нарушение режима граждан могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей. Должностным лицам придётся платить от 2,5 до 7,5 тыс. рублей, организациям — от 12,5 до 25 тыс. рублей.

«За повторные нарушения придется заплатить больше. Административные штрафы будут направляться в республиканский бюджет», — добавили в заксобрании.

Впрочем, некоторые парламентарии возмутились новому закону. Так, депутат Тумэн Дондоков указал на то, что по сути граждан предлагается наказывать за отсутствие масок, которые порой стоят до 200 рублей.

«Мы с вами готовим закон, выстрадали его только в плане того, чтобы — как наказать наше население за определенные нарушения. Вот, у меня вопрос — о том, чтобы как помочь населению, вот, в этот период, кто-то задумывался или нет?» — передаёт «Байкал-Daily» его слова.

Тем не менее, документ всё же приняли в двух чтениях.

Напомним, ранее власти республики продлили режим безопасного поведения ещё на месяц, до 31 июля. При этом, как сообщало ИА REGNUM, принят ряд послаблений для предпринимателей, туристов, а также жителей старше 65 лет.

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