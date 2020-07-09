Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Уральском государственном горном университете (Екатеринбург) учебный год начнётся позже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Из-за ситуации с коронавирусом первокурсники начнут учёбу с 21 сентября 2020 года. Заселять в общежития их будут с 15 сентября. Процедуру заселения обещают упростить, а потоки студентов — разделить.

Остальные курсы начнут учебный год 1 сентября с практики. В общежития студентов второго курса и выше будут селить с момента начала учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий учебный год все вузы региона заканчивали в дистанционном режиме.