Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM За последние 24 часа в Петербурге подтвердили еще 36 летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает 9 июля федеральный оперативный штаб. Таким образом за время пандемии в городе, согласно официальным данным, от болезни скончались 1520 граждан.

Петербург продолжает лидировать среди регионов страны по суточной смертности от болезни.

При этом ранее городской комитет по здравоохранению признавал, что в целом в Петербурге почти 4 тыс. человек погибли от причин, так или иначе связанных с COVID-19 и сопутствующей пневмонии.

Всего в России за сутки подтвердили еще 176 летальных случаев, их общее число по стране достигло 10 тыс. 843.

Напомним, за сутки в Петербурге выявили еще 292 новых случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии в северной столице произошел 26 тыс. 681 случай заражения, в России — 707 тыс. 301 случай.

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