Батуми, Грузия, , 10:32 — REGNUM В Батуми женщины, ранее работавшие на предприятиях в Турции, вышли 8 июля на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

По данным журналистов, участницы акции заявили, что не получили обещанную за потерю работы в период пандемии коронавируса компенсацию в размере 300 лари (около $100), и их семьям грозит голод. Также они рассказали, что не могут проводить выплаты по кредитам.

Сообщается, что протестующие женщины потребовали открыть границу с Турцией или выплачивать обещанную компенсацию раз в месяц.

Стоит отметить, что жителям Грузии, имевшим постоянный заработок за границей, в правительстве страны ранее пообещали один раз выплатить компенсацию в размере 300 лари. До закрытия границ в Турции на сборке урожая чая и других производствах работало около 10 тыс. грузинских граждан.

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