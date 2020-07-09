Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили еще 292 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 9 июля федеральный оперативный штаб.

Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Это на три человека меньше, чем днем ранее, однако в целом постепенный рост числа новых носителей продолжается в Петербурге с 29 июня. Роспотребнадзор назвал это реакцией на снятие карантинных ограничений.

Всего в городе за время пандемии официально подтвердили 26 681 случай заражения. В России за это же время — 707 тыс. 301 случай, из которых 6 тыс. 509 — за последние сутки.

Выздоровело от COVID-19 за все время пандемии в Петербурге 20 734 жителя, причем 182 человека — за последние 24 часа.

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