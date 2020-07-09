Махачкала, , 10:38 — REGNUM Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Дагестане с начала 2020 года снизилась в 2,2 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания о санитарно-гигиеническом состоянии прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций региона.

«За шесть месяцев 2020 года общая заболеваемость по острой кишечной инфекции в республике снизилась в 2,2 раза, снижение отмечается во всех возрастных группах», — доложил в ходе совещания министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Причиной общего снижения заболеваемости ОКИ чиновник назвал то, что купальный сезон в текущем году в связи ограничительными мероприятиями начался позже обычного. Кроме того, по его словам, для борьбы с коронавирусной инфекцией население активно использует гигиенические средства для обработки рук, что также отразилось на снижении заболеваемости.