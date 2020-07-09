Нальчик, , 10:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии составлена дорожная карта по переводу медучреждений, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, на штатный режим работы. Об этом было сказано в ходе заседания оперативного штаба, которое провел 8 июля глава КБР Казбек Коков.

Два госпиталя уже прекратили прием новых пациентов и в течение 14 дней должны выписать находящихся в них на лечении больных. Это госпиталь особо опасных инфекций, открытый в Центральной районной больнице имени А. А. Хацукова и Республиканская детская клиническая больница. После этого в них будут проведены дезинфекционные мероприятия. Помимо этого, в Кабардино-Балкарии вновь начали проводить плановые госпитализации в стационары.

Возвращение работы медучреждений в нормальное русло стало возможным благодаря улучшению ситуации в коронавиурсом в регионе, отметили в ходе совещания глава минздрава и управления Роспотребнадзора. По их данным, на протяжении почти двух последних недель в республике отмечается отрицательная динамика темпов прироста заболеваемости.