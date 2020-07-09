Пермь, , 10:26 — REGNUM В Пермский край Москва оказала благотворительную помощь, прислав крупную партию средств индивидуальной защиты и медоборудование, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Регион получил 27 тыс. одноразовых костюмов, 2,6 млн медицинских масок и 192 аппарата для неинвазивной вентиляции легких «Бипап».

Стоит отметить, ранее их столицы поступило 15 тыс. одноразовых защитных костюмов. В общей сложности Москва планирует в рамках благотворительности передать региону В Прикамье в рамках благотворительности 200 тыс. костюмов и 5 млн масок.

Напомним, в Пермском крае действует второй этап коронавирусного режима. На 8 июля в регионе выявлено 4 155 носителей SARS-CoV-2, на лечении в больницах находится 878 пациентов. На базе 22 медорганизаций развернуты COVID — центры.

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