Киев, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины было выявлено 810 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июля сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 810 человек», — заявил он, добавив, что в данное число входит 48 детей и 56 медицинских работников.

Также он уточнил, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 на Украине стало 51 224.

Кроме этого, Степанов рассказал, что за истекшие сутки в стране от COVID-19 скончался 21 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов стало 1 327.

При этом, глава украинского минздрава отметил, что за этот же срок на Украине 665 человек вылечились от нового заболевания и потому общее число выздоровевших достигло 24 784.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло более чем на 24 тыс. и превысило 767 тысяч.