Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Смягчение ограничений всегда увеличивает риск распространения вируса, и открытие границ со странами ЕС также увеличит для Грузии риск роста инфицирования, но грузинские эпидемиологи и инфекционисты считают, что этот риск будет небольшим, и грузинская система здравоохранения сможет с ним справиться.

Об этом на традиционном брифинге 8 июля вечером заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Аналогичного мнения придерживается и руководитель Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. Резкого роста случаев заболевания COVID-19 после открытия в августе сообщения с 5 странами ЕС они не ожидают.

Как пояснил Амиран Гамкрелидзе, коронавирус не закончится ни сегодня, ни завтра, ни до конца года, и весь мир долго сидеть взаперти не сможет.

«Ковид не закончится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра и ни в конце года, поэтому мы не можем оставаться закрытыми системами, закрытыми странами. Постепенно все ограничения снимаются, в нашей стране заработали все сферы экономики. Конечно, определенный риск эти смягчения несут, поэтому система здравоохранения должна быть готова. А наша система готова к тому, чтобы максимально нейтрализовывать эти риски. Мы должны установить баланс между открытием экономики, свободой и инфекцией», — заявил Гамкрелидзе.

Напомним, что Грузия собиралась открыть прямое авиасообщение с зарубежными странами с 1 июля, а Совет ЕС принял решение о внесении Грузии в список безопасных стран 30 июня. Но в конце июня правительство Грузии приняло решение о продлении запрета на прямое авиасообщение до конца июля. 8 июля пресс-спикер премьер-министра сообщил, что с августа Грузия откроет границы для 5 стран ЕС — Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, но граждане этих стран смогут приезжать в Грузию без прохождения обязательного карантина только прямыми регулярными авиарейсами. Что касается сухопутных границ Грузии, на них продолжает действовать прежний режим ограничений.

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