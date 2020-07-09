Москва, , 10:19 — REGNUM Второй волны подъёма воды в Рузском городском округе Подмосковья не ожидается. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война.

«Второй волны уже не нужно опасаться. Вода ушла, прорвав эту насыпную дорогу», — цитирует слова Войны издание РИАМО.

Замначальника главка МЧС рассказал, что пострадавших и погибших нет, идёт оценка ущерба для жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за прорыва дамбы в Рузском округе оказались подтоплены десятки частных домов, эвакуировали более 50 человек.

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