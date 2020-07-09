Москва, , 10:14 — REGNUM Ответственный подход российского бизнеса позволил выстроить в стране эффективный механизм борьбы с коронавирусом. Это заявила руководитель Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач России Анна Попова на заседании Координационного совета РСПП по противодействию инфекции.

Президент РСПП и председатель Координационного Совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Александр Шохин поблагодарил Роспотребнадзор за активное взаимодействие и внимательное отношение к предложениям РСПП по выработке необходимых для борьбы с коронавирусом решений. Глава РСПП также задал Анне Поповой ряд вопросов по новым рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы промышленных предприятий в разных регионах России с учетом складывающейся там эпидемической ситуации. Промышленникам важно понимать могут ли они устанавливать на предприятиях экспресс-тест-системы и проводить скрининг-тестирование собственными силами. В числе наиболее актуальных — порядок организации командировок и приглашения иностранных специалистов-подрядчиков.

«Предприниматели с самого начала заняли активную позицию и самостоятельно начали искать методики лечения как в России, так и за рубежом, — сказала Попова. — Совместными усилиями нам удалось сохранить работу экономики страны на достойном уровне в отличии от большинства зарубежных государств. На сегодняшний день уже функционируют 54 тест-системы, значительная часть которых разработана отечественными производителями. Данные тест-системы позволяют эффективно выявлять наличие заболевания и оперативно купировать его на ранних стадиях развития».

Глава Роспотребнадзора считает, что рекомендации ведомства по борьбе с коронавирусом являются эффективными. Для защиты от заражения Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует использовать маски и перчатки, мыть руки и тщательно обрабатывать поверхности. При этом Роспотребнадзор готов продолжить работу по совершенствованию этих рекомендаций.

Попова уточнила, что предприятия могут устанавливать у себя экспресс-тест-системы и проводить скрининг-тестирование, но при условии, что исследования проводятся лабораториями, имеющими соответствующую лицензию.

Член Бюро Правления РСПП, сопредседатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев отметил эффективное взаимодействие с Роспотребнадзором.

«В каждом отдельном городе, в каждом регионе Вами была выстроена очень эффективная и постоянная работа с местными противоэпидемическими штабами, муниципальными и региональными властями, с бизнесом», — отметил генеральный директор компании «ФосАгро» и глава Российской ассоциации производителей удобрений.

По словам Андрея Гурьева, оперативно разработанные Роспотребнадзором рекомендации для работы предприятий стали базой, на которой промышленность выстроила эффективные протоколы безопасности и защиты персонала и инструкции для работы.

«Благодаря тесному контакту с Роспотребнадзором крупный бизнес смог внедрить целый комплекс мер, которые с одной стороны защитили трудовые коллективы и семьи работников от коронавируса, а с другой — обеспечили бесперебойность производств и социальную стабильность в регионах присутствия системообразующих и непрерывно действующих предприятий», — заявил Андрей Гурьев,

Этот опыт был систематизирован Координационным советом РСПП в Сборниках лучших практик противодействия COVID-19 на уровне предприятий и регионов.

Пик эпидемии позади, считает Андрей Гурьев, однако угроза не исчезла.

«В этой связи мы понимаем, как важно сохранять весь комплекс мер безопасности, который был выработан под руководством Роспотребнадзора и продолжает совершенствоваться», — резюмировал глава ФосАгро.

Участники заседания договорились продолжать взаимодействие. Анна Попова выразила готовность дополнительно рассмотреть новые предложения РСПП при работе над методическими рекомендациями.

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