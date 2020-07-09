Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 17 тыс. 801 человека. Об этом сообщает 9 июля городской оперативный штаб.

Таким образом постепенно в городе наращивают объемы тестирований, хотя они все еще не достигли суточного максимума, который Петербург демонстрировал во время пандемии.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1 тыс. 369 человек, из них 191 — в обсерваторе, 717 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу поступило 388 вызовов по теме коронавируса, в экстренную службу позвонило 132 человека. В скорую помощь пришлось перенаправить 49 обращений, в полицию — 28.

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