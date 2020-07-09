Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые в 2016 году расторгли брак, смогли немного сблизиться. Наладить ранее непростые отношения бывшим супругам помогла семейная терапия. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источники.

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«Им определенно нужна была помощь, чтобы мирно разобраться во всех вопросах, связанных с опекой над детьми», — сообщил собеседник издания.

По его словам, напряжение в отношениях между бывшими супругами наконец-то исчезло, однако для этого потребовалось много времени и помощь специалиста.

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Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей — троих биологических, и троих приемных. Это сыновья Мэддокс (18 лет), Пакс (16 лет) и Нокс (12 лет), а также дочери Захара (15 лет), Шайло (14 лет) и Вивьен (12 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, после серии конфликтов в сентябре 2016 года пара Питт и Джоли решила развестись, чтобы попробовать начать отношения с чистого листа.

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