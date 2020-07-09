Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбурге 9 июля проходит церемония прощания с бывшем ректором Оренбургского государственного университета, почетным гражданином города Виктором Бондаренко. Как сообщает пресс-служба ОГУ, ццеремония пройдет в максимально безопасных условиях.

Гражданская панихида началась в 11:00 по местному времени (09:00 мск) в ДК «Россия». Как подчеркнули в вузе, будут использованы средства индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции контролируют дежурные.

Похоронят Виктора Бондаренко на кладбищенском комплексе «Плутон», в поселке Пригородный.

Свои соболезнования выразила ректор ОГУ Жанна Ермакова: «Университет глубоко скорбит по поводу кончины на 85 году жизни Виктора Анатольевича Бондаренко, ректора с 1989 по 2006 год, Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного гражданина города Оренбурга. Виктор Анатольевич всегда работал во имя интересов и ради многотысячного коллектива преподавателей, студентов и сотрудников университета. До последнего дня Виктор Анатольевич поддерживал связь с университетом. … Требовательный, ответственный и целеустремленный, Виктор Анатольевич заслужил авторитет и глубокое уважение коллег. Имя его навсегда вписано в историю университета, города, Оренбуржья».

Напомним, в Оренбургской области до 21 июля продлен коронавирусный режим.

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