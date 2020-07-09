Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве завершилось строительство первого пешеходного общественного пространства с 24 архитектурными формами в виде рабочих кабинетов. Об этом 9 июля сообщается на сайте мэра Москвы.

Рабочее пространство находится в районе Гольяново на Амурской улице. Мебель для кабинетов сделала компания, которая работала над детской площадкой «Салют» в Парке Горького. Каждый кабинет облицован брусом и оборудован дизайнерской подсветкой с несколькими вариантами освещения.

Планируется дальнейшее благоустройство территории: создание ландшафтного парка, деревянного амфитеатра для проведения мероприятий, встреч, чтения лекций. Также будут построены многофункциональные спортивные площадки, откроются более 70 магазинов ресторанов и кафе.