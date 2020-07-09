Москва, , 10:01 — REGNUM Новый проект по тестированию сотрудников на антитела к COVID-19 заинтересовал более пяти тысяч московских работодателей. Об этом 9 июля сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расходы по организации забора крови лежат на работодателе, а само исследование проводится бесплатно за счет бюджета города. Для проведения тестирования работникам не обязательно идти в поликлинику. Медицинская бригада самостоятельно приедет на территорию организации, чтобы произвести забор крови. Результаты исследования будут доступны в электронных медкартах сотрудников.

«В Москве продолжает набирать обороты удобный сервис для предприятий — работодатели могут провести тестирование своих сотрудников на антитела. Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель — по забору крови, оказался востребован. Уже более пяти тысяч организаций заинтересовались этой возможностью и вышли с нами на связь, более чем с 600 организациями заключен договор, а свыше 150 уже протестировали сервис», — рассказала Ракова.

Для проведения исследования работодателю необходимо выбрать медорганизацию на сайте столичного департамента здравоохранения, заключить договор и направить необходимые документы. Далее он может самостоятельно выбрать место и время проведения забора крови.