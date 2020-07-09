Майкоп, , 10:17 — REGNUM Жительница Адыгеи заподозрена в публичном оправдании терроризма в интернете. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Претензии у правоохранительных органов возникли к статье, опубликованной 20-летней подозреваемой в августе 2019 года на странице одного из сообществ в социальной сети. Лингвистическая экспертиза показала, что в материале содержатся призывы к оправданию терроризма, а также «пропаганда идеологии насилия по отношению к представителям группы лиц, объединенных по идеологическому признаку».

Отмечается, что поскольку статья была размещена в открытом источнике, доступ к ней имелся у неограниченного круга лиц. Расследование дела продолжается.