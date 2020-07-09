Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло более чем на 24 тыс. и превысило 767 тысяч. Об этом 9 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 24 879 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 767 296.

Также сообщается, что за истекшие сутки в Индии от COVID-19 скончались 487 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 21 129.

При этом отмечается, что за этот же период в стране от нового заболевания вылечились 19 547 и потому общее число выздоровевших стало 476 378.

Отметим, в настоящее время Индия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и в данный момент в ней от COVID-19 лечится 269 789 пациентов.