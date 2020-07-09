Красноярск, , 09:55 — REGNUM В Красноярске суд повторно продлил ещё на два месяца содержание под стражей заместителя главврача Красноярской поликлиники № 7 по экономическим вопросам Татьяны Л. Об этом со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда сообщает региональное ИА «1-LINE».

Мера пресечения в виде содержания под стражей женщине, в марте задержанной с поличным при получении взятки, была продлена решением Железнодорожного суда.

В марте судом было вынесено решение об аресте задержанной до 9 мая, которое в дальнейшем было продлено ещё на два месяца. Теперь подозреваемая в совершении преступления по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере», останется под стражей до 9 сентября 2020 года.

По версии следствия, заместитель главврача больницы по экономическим вопросам должна была содействовать в получении государственного контракта одной из коммерческих фирм.

Напомним, что в мае 2019 года главный врач этой же поликлиники Николай Чащин был приговорён судом к трём годам колонии за то, что используя служебное положение он фиктивно устроил своего сына, врача-хирурга на должность программиста, в результате чего был причинён ущерб в размере около 800 тысяч рублей.