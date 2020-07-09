Москва, , 09:55 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирус превысило 22 млн. Об этом 9 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 08.07.2020 проведено 22 079 294 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на SARS-CoV-2 в России остаётся 276 213 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 1173 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.