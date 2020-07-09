Москва, 9 июля 2020, 09:51 — REGNUM Сегодня, 9 июля, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи со 100-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что музей славится обширной, содержательной экспозицией, рассказывающей об истории Сочи и удивительной природе Причерноморья.
«Музей считается одним из крупнейших просветительских центров Краснодарского края и даже в период эпидемии коронавируса сумел найти новые формы работы», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу интересных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил Государственный музей политической истории России с юбилеем.
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