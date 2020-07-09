Москва, , 09:51 — REGNUM На портале mos.ru появилась функция настройки напоминаний о начале периода передачи показания электросчетчиков и оплаты электричества для жителей Москвы. Об этом 9 июля сообщили в департаменте информационных технологий столицы.

«Получение услуг ЖКХ в Москве становится удобнее благодаря онлайн-сервисам. В этом году в городе появилась возможность оплаты услуг «Мосэнергосбыта» онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях. Теперь жителям доступна функция подписки на оповещения, которые помогут следить за выставленными начислениями и не забыть о своевременной передаче показаний», — рассказали в департаменте.

Настроить уведомления можно в разделе «Профиль», выбрав там категорию «Недвижимость». Далее необходимо перейти во вкладку «Настройка подписок», выбрать тему «ЖКУ» и включить желаемый тип уведомлений. Также нужно будет ввести адрес проживания, номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт» и номер счетчика.

Кроме этого, на сайте можно настроить напоминания об отключении горячей воды, формировании счета ЖКУ и получении электронного единого платежного документа.