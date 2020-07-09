Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбургской области общественная организация «Оренбургский родительский комитет» опубликовала открытое письмо против дистанционного электронного обучения. Идет сбор подписей. Обращение адресовано губернатору и Законодательному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы требуем защитить наших детей от дистанционного электронного обучения. В связи с введением карантинных мер на территории Оренбургской области, образовательные учреждения были переведены на дистанционную форму предоставления образовательных услуг. По факту образовательные учреждения области не были готовы к обеспечению реализации образовательных программ в новых условиях, несмотря на требования ст. 28 ФЗ N 273-Ф от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», которая в обязанности образовательной организации вменяет создание безопасных условий обучения и обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ. И можно констатировать, что по факту образовательный процесс прошел в режиме самообучения с неминуемым вовлечением в него родителей и невозможности вести трудовую деятельность последних», — говорится в письме.

Авторы открытого обращения считают недопустимым применение дистанционных форм обучения в качестве альтернативы или даже частичной замены классического образования и выступают против законопроекта № 957 354−7, который по факту легализует деятельность в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Родительский комитет обратил особое внимание на то, что применение дистанционных технологий в образовании отразится на здоровье детей и качестве образования в целом.

Как оказалось, в Оренбурге действуют две большие общественные родительские организации. Более ранняя «Родительский совет Оренбуржья». Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член этой организации Анна Литвинова, вторую организацию создал выходец из «Родительского совета Оренбуржья», с которым разошлись во мнениях.

«Мы не поднимаем преждевременно шум. Сначала уточняем ситуацию, делаем официальные запросы. После ответов смотрим, насколько они расходятся с делом. И уже исходя из этой разницы, поднимаем шум», — отметила она.

По слова Анны Литвиновой, «Родительский совет Оренбуржья» также обсуждал проблему возможного повсеместного введения дистанционного электронного обучения. В минобр региона был сделан запрос. Есть официальный ответ от первого заместителя министра образования Оренбургской области Нины Гордеевой, согласно которому переход к реализации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий весной 2020 года являлся вынужденной мерой в связи со сложившейся эпидситуацией в стране и мире. После завершения периода ограничений все школы вернутся к обычному режиму работы.

Также в министерстве сообщили, что в регионе будет реализован проект «Цифровая образовательная среда». В его рамках обновят информационно-коммуникационную инфраструктуру в школах, педагоги пройдут курсы повышения квалификации для формирования компетенций в сфере своевременных технологий.

«Я лично только за, если в школах обновят компьютерное оборудование», — сказала Анна Литвинова.