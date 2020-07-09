Аргун, Чечня, , 09:45 — REGNUM В Чечне готовится к открытию пансионат для ветеранов и участников боевых действий. В нем смогут проходить реабилитацию до 100 посетителей. Учреждение построено в городе Аргуне и будет открыто уже в ближайшее время. Об этом сообщил на странице министерства труда, занятости и социального развития в Instagram глава ведомства Усман Баширов.

По словам министра, в пансионате будут принимать ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и участников боевых действий. Здесь им будет предоставлено санаторно-курортное лечение, курсы оздоровления и реабилитации.

Пансионат создан на средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он полностью оснащен оборудованием и мебелью. На территории учреждения имеется мечеть и зона отдыха. Работать в пансионате будут 100 специалистов.