Барнаул, , 09:38 — REGNUM За последние сутки в Алтайском крае подтверждено 224 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 88 человек, скончались четыре пациента с SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в краевом правительстве.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 9 июля коронавирус выявлен у 5121 человека. Из клиник выписаны по выздоровлению 3567 человек, продолжают лечение 1437 пациентов.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 117 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 4897 человек.

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