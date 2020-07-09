Москва, , 09:37 — REGNUM В четырех больницах Москвы ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, к концу сентября к ЕРИС подключат все ангиографы в медицинских организациях московской системы здравоохранения.

Вице-мэр отметила, что сейчас в Москве реализуется масштабный проект по созданию единого цифрового пространства для московских медработников и пациентов. Он включает в себя внедрение единого радиологического информационного сервиса ЕМИАС, благодаря чему врачи смогут оперативно отследить историю болезни пациента.

«В рамках внедрения сервиса начато подключение важного сегмента — ангиографического оборудования. Проект уже действует в четырех стационарах, а до конца сентября к сервису будут подключены все 53 ангиографа. Это позволяет оптимизировать планирование операций и тем самым повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски пациента», — рассказала Ракова.

С её слов, внедрение ЕРИС ЕМИАС позволяет объединить данные о пациенте, назначения врача-клинициста и результаты исследований. И это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства системы здравоохранения Москвы.