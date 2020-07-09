Тбилиси, , 09:39 — REGNUM В Грузии за истекшие сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Данные об этом были опубликованы 9 июля на правительственной интернет-платформе Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 968 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также три человека, болевших COVID-19, за последние сутки были выписаны из медучреждений. Теперь их 844, или 87% от всех выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 4425 человек, в стационаре — 222.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как Грузию в ЕС признали страной, в которой мала вероятность заразиться коронавирусом, границы с ней открыли Германия, Франция, Эстония, Латвия и Литва. Тбилиси сделал такой шаг для этих стран.

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