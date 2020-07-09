Пекин, , 09:30 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Китая было выявлено 15 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

При этом уточняется, что в данное число входит девять активных случаев и еще шесть носителей вируса без симптомов, также указывается, что все активные случаи являются ввозными.

Таким образом общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 в Китае на сегодняшний день стало 83 581.

Кроме этого, указывается, что число летальных исходов от COVID-19 в стране не изменилось и по-прежнему составляет 4 634 пациента при 78 590 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории штата Техас за последние 24 часа было зафиксировано 98 летальных исходов от COVID-19.