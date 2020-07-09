Черкесск, , 09:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ещё рано говорить о возможности открытия культовых учреждений. Пока не поступит разрешение от уполномоченных ведомств, коллективные мероприятия в мечетях будут оставаться под запретом.

Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Ибрагим-хаджи Катчиев, пишет «Интерфакс-Юг». По его словам, ограничения введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и пока она не нормализуется, мечети будут закрыты для проведения пятничных и других коллективных молитв, совершения обрядов дуа. Будут оставаться под запретом массовые просветительские, образовательные и другие мероприятия.

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Напомним, мечети в Карачаево-Черкесии были закрыты для прихожан в апреле 2020 года после введения в регионе режима самоизоляции из-за коронавируса.