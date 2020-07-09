Токио, , 09:24 — REGNUM В столице Японии Токи за прошедшие сутки 8 июля выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом, передает телеканал NHK.

Отмечается, что это стало наибольшим суточным приростом заболеваний в городе за все время с начала распространения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Японии выявлено 20,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 982 человека, выздоровели — 17 тыс.

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