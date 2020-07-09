Париж, , 09:24 — REGNUM В Париже запустят фейерверк по случаю празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, но без широкой публики из-за эпидемии коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Учитывая текущую ситуацию в области здравоохранения и регулирования, и, в частности, запрет на проведение собраний более 5000 человек, торжества в Париже не могут проводиться в присутствии широкой публики, как это происходило каждый год», — говорится в заявлении мэрии Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго и префект полиции Дидье Лальман приняли решение о «конкретных организационных мероприятиях»: общественности не разрешается собираться вокруг Эйфелевой башни. В соответствии с распоряжением префекта полиции будет создана большая зона отчуждения, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможное скопление людей.

Ограничения доступа будут введены с 11 часов утра на Марсовом поле и с 16 часов вечера вокруг площади Трокадеро. Несколько станций метро также будут закрыты. Попасть на огражденную территорию смогут только резиденты и проживающие в отелях при предъявлении документа, доказывающего их проживание.

Власти Парижа пригласили жителей Франции следить за телевизионной трансляцией.

Напоминаем, ежегодно 14 июля Франция отмечает национальный праздник, установленный в 1880 году, День взятии Бастилии. В 1789 году во время Великой французской революции восставшие жители Парижа штурмом взяли крепость Бастилию.