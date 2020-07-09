Ставрополь, , 09:19 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 9 июля достигло 5892. За предыдущие сутки в крае инфекция выявлена у 79 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

За вчерашний день на Ставрополье выздоровели 100 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в крае вылечились 3678 человек с подтвержденным диагнозом, или около 62,4% от общего числа заразившихся коронавирусом.

Также на Ставрополье, по данным губернатора, зафиксировано три новых случая смерти пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени скончались 112 носителей инфекции.