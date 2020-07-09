Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Система здравоохранения Грузии готовится к новым волнам распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 8 июля сообщил глава Национального центра контроля заболеваний страны Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сейчас мы серьезно работаем над планом для укрепления общественного здравоохранения, чтобы в случае второй и третьей волны поздней осенью мы встретили их подготовленными», — сказал Гамкрелидзе журналистам.

Он сообщил, что медицинский персонал, эпидемиологи и лабораторные работники проходят переподготовку. Кроме того, расширяется тестирование на коронавирус.

Напомним, в Грузии в течение половины месяца за сутки выявляют менее десяти случаев заражения коронавирусом, хотя в июле количество тестирований на SARS-CoV-2 выросло в 1,5 — 2 раза больше, чем в предыдущем месяце. Но ряд экспертов в Грузии предполагают, что осенью в стране может начаться вторая волна.

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