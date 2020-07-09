Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Вторая волна коронавируса в Казахстане возникала из-за систематических ошибок предыдущего руководства министерства здравоохранения республики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу.

По его словам, резкий рост заболеваемости пневмонией и COVID-19 связан также с массовым несоблюдением карантинных мер и нерасторопностью акимов (глав регионов).

Глава государства отметил, что до конца июля количество мобильных бригад по оказанию помощи на дому планируется увеличить в девять раз, до 3,5 тыс. Кроме того, в республике ведется работа по увеличению мест в больницах.

Токаев добавил, что количество коек в стационарах увеличено на 70%, до 43 тыс. К борьбе с распространением коронавируса также подключились военные медики и полевые госпитали.

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