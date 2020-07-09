Даллас, США, , 09:14 — REGNUM На территории штата Техас за последние 24 часа было зафиксировано 98 летальных исходов от COVID-19. Об этом 9 июля сообщает телекомпания CNN со ссылкой на Службу здравоохранения и социального обеспечения штата.

По данным ведомства, в результате этого общее число умерших от COVID-19 в штате стало составлять 2 813.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в Техасе было выявлено 9 979 новых случаев заражения коронавирусом и потому их суммарное количество теперь составляет 220 564.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Бразилии было выявлено более 44 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.