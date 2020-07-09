Ухань, Китай, , 09:10 — REGNUM Один человек был спасен, еще четверо погибли и четверо остаются пропавшими без вести после схода оползня в провинции Хубэй центральной части Китая, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Оползень, сошедший в 4:00 по местному времени в деревне Юаньшань близ поселка Дахэ уезда Хуанмэй, 8 июля, засыпал девятерых человек под слоем грунта, сообщил партийный секретарь деревни Юань Цзянван.

К 20:00 по местному времени того же дня пять человек были вытащены из-под обломков, из них четверо оказались мертвы. Выжила лишь 80-летняя женщина, которая находится в местном госпитале в стабильном состоянии.

Спасатели по-прежнему пытаются найти еще четверых человек. Более 40 местных жителей были переселены в безопасное место. В регионе продолжаются проливные дожди до 353 мм осадков в сутки.