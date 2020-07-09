Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбурге началась масштабная проверка рынков. За несоблюдение санитарных требований приостановлена деятельность рынка «Петровский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Постановление о временном закрытии рынка вынес суд. Напомним, ранее чиновники приняли решении о тотальной проверке торговых организаций на территории региона. При этом пристальное внимание уделяется рынкам.

Министр здравоохранения Татьяна Савинова подчеркнула, что к рынкам, которые игнорируют использование средства индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции, мероприятия по дезинфекции необходимо применялись самые жесткие меры, вплоть до закрытия.

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