Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области продолжают ежесуточно выявлять более 100 случаев заражения коронавирусом. Обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

По данным ведомства, за сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии подтверждено 6733 случая. Антилидерами по числу подтверждённых случаев заражения являются Ульяновск, Димитровград и Карсунский район.

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением остаются 3943 человек, сняты с наблюдения 18 492 гражданина. В целом обследованы 121 644 человека.

Отмети, что с 6 по 12 июля в Ульяновской области проходит тематическая неделя национального проекта «Демография», в рамках которого 9 июля состоится День специалиста по профилактической медицине. Ульяновские власти констатируют, что пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для системы здравоохранения, но «работа по укреплению общественного здоровья в регионе продолжается»: изменился формат работы, расширился спектр мероприятий с применением дистанционных технологий.

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