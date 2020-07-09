Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Екатеринбурге наметили изъятие земельных участков и недвижимости в рамках подготовки к Универсиаде-2023. Информация опубликована в «Екатеринбургском вестнике».

Будут изъяты ангар и двухэтажный дом на земле, расположенной на 14 км Сибирского тракта. Также изъятию подлежит деревянный одноэтажный дом с мансардой в садовом товариществе «Пищевик» (участок № 79).

«Цель изъятия — реконструкция и строительство улично-дорожной сети», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге.

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