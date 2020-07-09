Москва, 9 июля 2020, 08:51 — REGNUM Сотрудниками лесопожарной службы совместно с привлеченными лицами за минувшие сутки было ликвидировано 110 лесных пожаров на общей площади 18 399 га. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Также указывается, что в настоящее время на территории России действует 201 лесной пожар на общей площади 61 189 га и на них ведутся активные работы по их ликвидации.
Кроме этого, указывается, что в данных работах принимает участие 6 145 человек, 875 единиц техники, 52 воздушных судна. При этом на авиационном мониторинге задействовано 94 воздушных судна.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области по ситуации на 9 июля действуют 50 лесных пожаров на территории десяти районов.