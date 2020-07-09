Москва, , 08:51 — REGNUM Сотрудниками лесопожарной службы совместно с привлеченными лицами за минувшие сутки было ликвидировано 110 лесных пожаров на общей площади 18 399 га. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 110 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 18 399 га», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в настоящее время на территории России действует 201 лесной пожар на общей площади 61 189 га и на них ведутся активные работы по их ликвидации.

Кроме этого, указывается, что в данных работах принимает участие 6 145 человек, 875 единиц техники, 52 воздушных судна. При этом на авиационном мониторинге задействовано 94 воздушных судна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области по ситуации на 9 июля действуют 50 лесных пожаров на территории десяти районов.