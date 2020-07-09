Москва, , 08:50 — REGNUM Модели автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью на вторичном авторынке России, назвали эксперты портала «Авто.ру».

Специалисты проанализировали объявления о продаже авто в первой полугодии 2020 года и назвали популярных моделей в шести ценовых категориях.

Lada 2114 лидирует в ценовом диапазоне до 300 тыс. рублей. Среди машин, продающихся по цене от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, первое место принадлежит Ford Focus.

В следующем сегменте, где представлены машины стоимостью от 500 тыс. до 800 тыс. рублей лидирует семейство Kia Rio. Затем следуют Toyota Camry (категория от 800 тыс. до 1,5 млн рублей). Еще один представитель японской марки Toyota — внедорожник Land Cruiser занимает лидирующие места сразу в двух категориях — 1,5−3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.

Напомним, в мае 2020 года самой популярной моделью российской марки Lada на вторичном авторынке России стал автомобиль ВАЗ-2114.

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