Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве в районе Гольяново появился пешеходный бульвар, на котором разместились архитектурными формами в виде рабочих кабинетов, сообщается на портале мэра столицы.

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Кабинеты сделаны из бетона и облицованы брусом. Внутри кабинетов расставлена мебель, их освещает дизайнерская подсветка с несколькими вариантами освещения.

В будущем на этой территории планируют создать масштабный ландшафтный парк с элементами open air work для для людей, работающих по гибкому графику.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы появится первый секретный парк по мотивам произведения английской писательницы Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».

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