Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве 9 июля ожидается до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном на три градуса ниже положенного по климатической норме июля», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что заметно уменьшится интенсивность и продолжительность осадков.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура в Москве поднимется до 23 градусов, в Подмосковье — до 24 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.