Чанша, Китай, , 08:44 — REGNUM Непрекращающиеся ливни негативным образом повлияли на жизнь 956 тыс. человек и уничтожили сотни домов в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой провинции, около 79 тыс. га фермерских угодий было повреждено мощными ливнями, которые начались 28 июня.

Одним из самых пострадавших городов стал Юэян, который оказался затоплен после того, как там выпал 261 мм осадков за сутки, что стало самым высоким показателем осадков с 1952 года.

Офицеры вооруженной полиции города при помощи более чем 5000 мешков с песком возвели дамбу. В Китае объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней во множестве регионов, которые не утихают с начала июня.