Майкоп, , 08:44 — REGNUM Бывший руководитель центра по обеспечению деятельности государственных учреждений, подведомственных минздраву Адыгеи, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, чиновник сообщил директору предприятия, что за взятку может оказать содействие в заключении контрактов с медучреждениями. В августе 2019 года подозреваемый получил 500 тыс. рублей за преимущество и победу этого предприятия в электронных аукционах. По итогам торгов в 2017—2020 годах были заключены контракты на поставку медицинских товаров.

Кроме того, договорившись с директором предприятия о преимущественных условиях при проведении торгов, фигурант дела создал условия для необоснованного завышения цены контракта на поставку медицинских товаров. В январе 2020 года при неконкурентной процедуре были заключены завышенные контракты с 21 медучреждением республики. Своими действиями чиновник причинил этим учреждениям ущерб в размере не менее 2 млн рублей.