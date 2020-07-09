Уфа, , 08:46 — REGNUM Бывшего кассира и ее супруга обвиняют в хищении крупной денежной суммы из банка в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, с сентября 2017 по май 2019 года обвиняемая либо сама выносила из офиса банка похищенные денежные средства, либо передавала их своему супругу в кассе банка. Всего было похищено свыше 25 миллионов рублей.

По предварительной информации, значительную часть этих денежных средств обвиняемый потратил на ставках. После того, как обвиняемая узнала о предстоящей ревизии в банке в мае 2019 года, супруги решили скрыться, поскольку понимали, что хищения будут выявлены. Следователи считают, что они похитили порядка одного миллиона рублей из кассы банка и со своими двумя дочерями уехали из Салавата на своей автомашине. Несколько дней они пробыли в лесу. Потом они вернулись в город и, оставив автотранспортное средство в гараже, уехали на такси в Казань. Там они сняли квартиру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 160 УК РФ и ч. 3 статьи 33 УК РФ.

Стражи порядка установили местонахождение фигурантов уголовного дела. Супруги были задержаны. Женщину заключили под стражу, а ее супруга поместили под домашний арест.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флоренции ограбили квартиру футболиста Франка Рибери