Буэнос-Айрес, , 08:42 — REGNUM За минувшие сутки на территории Аргентины было выявлено 3 604 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщает аргентинский минздрав.

Согласно данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 87 030.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в Аргентине от COVID-19 скончались 40 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 694.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились более 36,5 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля на сегодняшний день подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 12 млн.