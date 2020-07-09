Нальчик, , 08:39 — REGNUM Кабардино-Балкария приступает к третьему этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. С 10 июля в республике начнут работу объекты санаторно-курортного комплекса. Решение об этом было принято в ходе заседания оперативного штаба, которое провел 8 июля глава республики Казбек Коков.

С учетом ограничений по числу клиентов, рекомендованных управлением Роспотребнадзора, разрешено работать гостиницам, санаториям, турбазам и пансионатам. Помимо этого, смогут открыться бассейны и бани, фитнес-центры. Также разрешены торжественные регистрации браков с присутствием не более 10 гостей. Сняты ограничения на посещение образовательных организаций — вузов и техникумов.

С учетом обстановки по коронавирусу оставлены ограничения для граждан старше 65 лет — для них режим самоизоляции продлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в Кабардино-Балкарии стартовал 1 июля. Бали открыты летние кафе, ярмарки, магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м и зоопарки.

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